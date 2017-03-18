“الأشغال”: مستشفى الولادة الجديد ومجمع وزارات “الجهراء” ب 569 مليون دينار

كشفت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم عن مشاريع عدة تشرف على تنفيذها وزارة الأشغال ومن أبرزها مستشفى الولادة الجديد ومجمع وزارات محافظة الجهراء بتكلفة إجمالية للمشروعين الأخيرين تصل إلى 569 مليون دينار.

وقالت الغنيم: إن مستشفى الولادة يقع في مدينة الصباح الطبية على مساحة بلغت ٥٥ ألف متر مربع وتشمل مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لأمراض النساء والولادة ووحدة العناية بالأطفال الخدج وحديثي الولادة.

وأضافت الغنيم أن سعة المستشفى 780 سريراً و27 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة، ويتكون من المبنى الرئيس وسرداب و18دورا ومبنى للعيادات الخارجية يتضمن دوراً أرضيا وخمسة طوابق وسردابين لمواقف السيارات يسعان 500 سيارة.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 220 مليونا، وان المشروع يضم مواقف سيارات تتكون من سردابين وطابق أرضي وخمسة طوابق ومواقف سطح مظللة تتسع لـ 1300 سيارة وملجأ للطوارئ بحسب اشتراطات الدفاع المدني.

وقالت الغنيم إن مجمع وزارات محافظة الجهراء يخدم أهالي المنطقة الشمالية، لافتة إلى أن المشروع يقع غرب منطقة العيون ويتكون من دور أرضي و8 طوابق عليا مقسمة إلى أربع كتل مترابطة وأربعة سراديب لمواقف السيارات.

واشارت الى أن المشروع يضم مبنى مسرحيا سعته 500 شخص ومركز تدريب وبنوكا ومقاهي وبعض المحلات التجارية لخدمة المواطنين والمراجعين بقيمة بلغت 348 مليون دينار.