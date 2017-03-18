86 ألف إيراني يؤدون فريضة الحج هذا العام

أشاد مسؤول إيراني كبير بالنتائج الإيجابية التي توصلت لها المحادثت مع الجانب السعودي في موضوع الحج، وقال إنها جرت بشكل صريح وباسلوب منطقي وتعاون من قبل الجانبين حيث أسفرت عن التوصل الى اتفاق نهائي بشأن مشاركة الحجاج الايرانيين في موسم الحج المقبل.

وأعلن ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة ورئيس بعثة الحج الايرانية سيد علي قاضي عسكر ان اكثر من 86 ألف حاج ايراني سيؤدون فريضة الحج العام الجاري، وأاشار رئيس منظمة الحج والزيارة الى ان تأشيرات الحجاج الايرانيين ستصدر بشكل الكتروني.

واشار حجة الاسلام قاضي عسكر الى عقد عدة جولات مع وزير الحج والعمرة السعودي، وقال إنها حققت نتائج إيجابية من خلال الحوارات الودية “بحيث ان الغالبية العظمى من مطالبنا تمت الاستجابة لها”.

وخلال مؤتمر صحفي شارك فيه رئيس منظمة الحج والزيارة حميد محمدي، قال قاضي عسكر إن إيران والسعودية بلدان كبيران في المنطقة، وان توسيع العلاقات مع دول الجوار من اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما انه توجد رسائل مختلفة من قبل بعض دول الخليج لتنمية العلاقات مع ايران.الايرانية.

الحج منفصل

واضاف المسؤول الإيراني: “نعتبر موضوع الحج قضية منفصلة عن العلاقات السياسية بين ايران والسعودية لان موضوع الحج أمر واجب استنادا الى الدين والمذهب ، لكننا نأمل بالاستفادة من دبلوماسية الحج لتعزيز الدبلوماسية العامة”.

من جانبه، أشار رئيس منظمة الحج والزيارة حميد محمدي إلى أنه نظرا الى عدم وجود علاقات دبلوماسية بين ايران والسعودية، فان تأشيرات الحجاج الايرانيين ستصدر بشكل الكتروني، وقال: ان الاجواء العامة للمحادثات كانت ايجابية حيث استطعنا بشكل منطقي من طرح مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتواصل الى اتفاق شامل مع الجانب السعودي.

واوضح محمدي ان معلومات الزوار الايرانيين سيتم تحميلها بشكل الكتروني في موقع وزارة الحج السعودية، وبعد تأييد الجانب السعودي ، سيجري اصدار جميع التأشيرات بشكل الكتروني من قبل منظمة الحج والزيارة.