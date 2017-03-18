عمر الطبطبائي: ملف الحيازات الزراعية به أسماء كبيرة

قال النائب عمر الطبطبائي إن الحيازات الزراعية ملف خطير، مستغربا إصرار الحكومة على إحالة الملف الى لجنة الزراعة.

واضاف الطبطبائي في حواره عبر برنامج مع الحدث على قناة الكويت أن هناك أسماء كبيرة في الحيازات الزراعية، مشيرا إلى أنه لم يطلع على أسماء لنواب حاليين متورطين في الحيازات.

وحول النواب الشباب بالمجلس، نفى الطبطبائي ما يردده البعض من البحث عن “أكشن” مبينا أن نواب “سنة أولى” يبحثون عن تحقيق الأهداف التي يسعى اليها المواطن.