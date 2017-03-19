“التمييز” تنظر اليوم “خلية العبدلي”.. والنيابة تطالب بإعدام المتهمين

تنظر محكمة التمييز اليوم قضية «خلية العبدلي»، والمتهم فيها عدد من المواطنين بالتخابر مع حزب الله وإيران والقيام بأعمال إرهابية في الكويت.

وطالبت النيابة العامة في طعنها بإعدام المتهمين، والتشدد في أحكام الاستئناف الصادرة بحقهم.