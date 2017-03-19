قوات الأسد تشتبك مع المعارضة على مشارف دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية اشتبكت مع جماعات معارضة على مشارف دمشق اليوم بعد أن شن معارضون هجوما من ناحية شرق المدينة شديد التحصين.

وذكر المرصد إن «قوات الجيش والقوات المتحالفة معها خاضت اشتباكات عنيفة مع المعارضة في حي جوبر على المشارف الشرقية لدمشق».

وأضاف إن «جماعات المعارضة هاجمت مواقع حكومية في المنطقة ونفذت هجومين انتحاريين في محاولة لاقتحام خطوط دفاع قوات الحكومة».

ويقع حي جوبر بين دمشق والغوطة الشرقية معقل المعارضة في ريف دمشق حيث نفذت الحكومة ضربات جوية في الأسابيع الأخيرة.

وقال المرصد إن طائرات حربية قصفت منطقة جوبر اليوم بينما قصفت المعارضة مناطق مجاورة في دمشق منها باب توما وركن الدين ومنطقة العباسيين.

وأفاد التلفزيون السوري إن «الجيش يقاتل لصد هجوم مسلحين في جوبر».

وقال أحد السكان إن بإمكانه سماع أصوات القصف وإطلاق النار في دمشق منذ الصباح.