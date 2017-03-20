الجبر يتنازل عن حقه في طلب رد الجنسية: احتراما لمبادرة سمو الأمير

حضر أحمد الجبر شخصياً إلى قصر العدل مقدماً تنازله عن حقه في طلب رد الجنسية أمام محكمة التمييز والذي سبق وأن حكمت محكمة الاستئناف بردها إليه.

وقرر الجبر بأن هناك مبادرة من سمو الأمير بحل الموضوع.

من جهة ثانية ذكرت صحيفة القبس الالكتروني أن محامي الحكومة المستشار علي مناور تقدم بطلب لمحكمة التمييز يطالب فيه برفض التنازل الذي تقدم به أحمد الجبر عن استكمال الدعوى التي اقامها عن سحب جنسيته.

وحسب الصحيفة فإن مناور قال للمحكمة ان له مصلحه في الدعوى وهو يطالب بالحكم بعدم اختصاص القضاء في نظر قضايا الجنسية.

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