بريطانيا تعلن البدء في اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الاثنين ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي سترسل في 29 مارس الجاري خطابا رسميا للاتحاد الاوروبي للإعلان عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد .

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء في بيان صحفي ان سفير البلاد في الاتحاد الاوروبي السير تيم بارو ابلغ رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك اليوم الاثنين بتاريخ البدء في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للبدء بمفاوضات الانسحاب مع الجانب الاوروبي بشكل رسمي.

وأضاف المتحدث ان الحكومة البريطانية تريد البدء بالمفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بأقرب وقت ممكن للوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وكانت الحكومة البريطانية نجحت الاثنين الماضي في تمرير مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بعد ان قرر اعضاء مجلس اللوردات التصديق على الصيغة الأصلية للنص التشريعي.

يذكر ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي سبق ان أكدت في أكثر من مناسبة رغبتها في تفعيل المادة 50 قبل تاريخ 31 مارس الجاري للبدء بالمفاوضات التي من المقرر ان تستمر عامين على الأقل.