مجلس الوزراء يعتمد الخميس 27 أبريل المقبل عطلة الإسراء والمعراج

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان بما يلي :

أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية جمهورية مالطا الصديقة الدكتور جورج فيلا والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات والميادين بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين كما تم التوقيع على اتفاقية تستهدف تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين .

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح مجلس الوزراء علما بنتائج الجولة التي قام بها مؤخرا وشملت كلا من لندن ونيويورك و بوسطن و لوس انجلوس والتي استهدفت استعراض جميع المعلومات الاقتصادية التي يرغب توضيحها للمستثمرين العالميين وذلك في خطوة تسهم في تحفيز مستثمري السندات الدولية على الاكتتاب في سندات الدين العام بالعملة الأجنبية لدى الأسواق الخارجية التي تخطط الحكومة الكويتية لطرحها خلال النصف الأول من العام الحالي وقد شرح للمجلس ما لمسه من اقبال واسع على الاكتتاب في هذه السندات حيث بلغ اجمالي مبلغ تغطية الاكتتاب ثلاث اضعاف قيمة الاصدار وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه لما ابرزته هذه الجولة من مؤشرات إيجابية تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود الجادة لتنفيذ خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي والعمل على تنويع مصادر الدخل على التصنيف الائتماني للكويت .

كما أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في سبيل حل مشكلة إضراب أصحاب المحلات في سوق المباركية نتيجة لزيادة الإيجارات من قبل الشركة المستثمرة حيث تم مخاطبة الشركة المديرة لسوق المباركية لوقف زيادة القيمة الإيجارية على أصحاب المحلات كما أكد بأنه سيتم معالجة المشكلة معالجة قانونية حفاظا على نشاط هذا السوق الذي يعد موروثا شعبيا ومرفقا سياحيا يتوافد عليه الزوار من كل مكان .

ومن جانب آخر استمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح من كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر عبدالله الجبري بشأن ما تسرب حول اتفاق مجموعة من مستوردي الأغنام وبناءا على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم اجتماع مع كل من جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومسؤولي شركة نقل وتجارة المواشي وقيادات وزارة التجارة والصناعة وتم تكليف جهاز حماية المنافسة باجراء التحقيق بشأن أي مظاهر تنطوي على ممارسات احتكارية تستهدف رفع أسعار اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها وقد أكد مجلس الوزراء على اتخاذ كافة السبل اللازمة لضمان توفير المخزون الاستراتيجي الدائم للحوم بالأسعار التنافسية التي تكون في متناول الجمهور ومساءلة كل من يحاول العبث والتلاعب والتحايل لرفع أسعار هذه السلعة الحيوية .

وقد تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نتائج الاجتماعين السادس والسابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبد الله وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تطوير الملاحة في خور عبد الله وفق الضوابط والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

وفي ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز العمل بنظم المعلومات وفق بيئة تضمن نقل وتداول المعلومات بسرية وأمان دون التعرض لأي مخاطر فقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمباشرة الاختصاص بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بهدف التعامل مع المخاطر والتحديات التي تواجه أمن المعلومات في البلاد ووقاية الأجهزة والخدمات المختلفة من محاذير التعرض للاختراق .

واحيط مجلس الوزراء علما بكتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتبار يوم الخميس الموافق 27/4/2017 عطلة الاسراء والمعراج بدلا من يوم الاثنين الموافق 24/4/2017 .

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد أدان المجلس الهجوم الإرهابي المسلح على رجال الأمن في منطقة القطيف مؤخرا والذي أسفر عن مقتل رجل أمن مؤكدا تأييد دولة الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.

كما استنكر مجلس الوزراء الهجوم في مطار (اورلي) في باريس الذي وقع يوم السبت الماضي مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كافة صورة وأشكاله.