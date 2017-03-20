قطار في الصين يمر وسط مبنى سكني!

يبلغ تعداد مدينة تشونجكينج الواقعة جنوبي شرق الصين 49 مليون نسمة؛ ويكتظ السكان في مساحة 31 ألف ميل مربع، مما يجعل مسؤولي التخطيط العمراني يسعون إلى التوصل إلى حلول مبتكرة لقضية ضيق المساحات.

وبالفعل، فقد نجحت وزارة التخطيط في إقامة خط سكة حديد يمر عبر فتحة وسط مبنى سكني مكون من 19 طابقاً بالصين.

وتم إنشاء محطة قطارات خاصة وسط مجموعة من المساكن، فيما بين الطابقين السادس والثامن.

ويستطيع السكان ركوب قطار تشونجكينج السريع رقم 2 من محطة ليزيبا الجديدة، وفق ما نشرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، اليوم الإثنين.

ورغم أن هناك سكاناً يقطنون بالقرب من محطة القطار المزدحمة، إلا أنه تم كبح الضوضاء التي تعج بها المحطة من خلال أجهزة مخصصة لهذا الغرض.