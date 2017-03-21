الكويت تقرض تنزانيا 15 مليون دينار

وقعت جمهورية تنزانيا المتحدة اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مقداره 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي) وذلك للإسهام في تمويل مشروع طريق نياهوا – شايا.

وشهد حفل التوقيع سعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية تنزانيا المتحدة جاسم الناجم ، أياد الغربللي – المدير الإقليمي لدول وسط وجنوب وشرق أفريقيا.

ووقع إتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتور/ فيليب أي مبانغو – وزير المالية و التخطيط، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية احمد سليمان العمر – نائب المدير العام .

يأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي أعلن عنها في المؤتمر العربي – الأفريقي الثالث والذي إنعقد في الكويت في 19 – 20 نوفمبر 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات.