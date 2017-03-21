ليست موظفة.. مكتب لإيفانكا #ترمب في البيت الأبيض

أصبح لإيفانكا ترامب مكتب دائم في البيت الأبيض، من حيث يقود والدها الرئيس دونالد ترامب البلاد ويدير شؤون إداراته الجديدة، رغم أنها ليست موظفة في الحكومة.

وسيكون مكتب الأبنة الأولى في الجناح الغربي (West Wing) للبيت الأبيض، عصب السلطة الأميركية، حسبما كشف مسؤولون في الإدارة لوسائل إعلام أميركية.

وشوهدت إيفانكا عدة مرات في البيت الأبيض منذ تولي الرئيس ترامب السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، وحضرت عدة اجتماعات حكومية ومع مسؤولين أجانب رغم عدم وجود منصب رسمي لها في الإدارة.

وأفادت شبكة CNN بأن إيفانكا البالغة من العمر 35 عاما، ستطلب ترخيصا يسمح لها بالاطلاع على معلومات مصنفة سرية للغاية، وستطلب أيضا أجهزة اتصال محصنة توفرها الحكومة.

وذكرت محاميتها جيمي غورليك لموقع “بوليتيكو”، أن أبنة الرئيس الكبرى ستحترم ذات القواعد التي تطبق على المستشارين الموظفين في البيت الأبيض.

جدير بالذكر أن زوج إيفانكا، جاريد كوشنر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس وأدى بصفته هذه القسم عند توليه مهامه.