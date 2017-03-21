العلمانية العربية .. والولد الدلّوع !

عندما تكون صادقاً في طرح أفكارك وإن كانت مثيرة للجدل، وصريح في رفضك وقبولك للآخر، فأنت أفضل بكثير من منافق يقفز من جحر إلى جحر ليختبئ خوفاً من المواجهة والوقوف على أرض الواقع.

ظنت العلمانية في كل بلاد العرب أن الديمقراطية أصبحت ملعباً حصرياً لهم وذلك لاستحالة مشاركة الإسلاميين لهم في نفس الملعب، فتفاجأت العلمانية بنزول الإسلاميين معهم على أرض الملعب وهم يرمون قفاز التحدي في وجوه العلمانية، وكانت الغلبة للإسلاميين والشاهد على ذلك هتافات الجماهير المتواجدة على المدرجات -الصناديق- كانت الحكم على أفضلية اللعب بين الفريقين.. ولكن كالعادة استعانت العلمانية بالفيفا -أمريكا- ليمنع مشاركة الفريق الإسلامي ويلغي جميع نتائجه.!

والله لم يتبق من الصدق ما يكفي لستر كذب وزيف العلمانية أمام الحقيقة الإسلامية .. فالعلمانية لا مانع لديها من استباحة دماء خصومهم من السياسيين الإسلاميين اذا كان هذا يساعد على إقصائهم من السيطرة على الساحة السياسية !.

فهذا أحد اللاعبين من فريق العلمانية وهو دكتور «ليبرالي»، يبرر انقلاب الجيش على شرعية مرسي والتي يسميها ثورة، بأنهم -أي الإسلاميين- إلى الآن غير جاهزين للحكم لعدم تبديل أفكارهم، مع أنها هي نفسها الأفكار التي على أساسها اختارهم الشعب وارتضاهم!!.

واللاعب الآخر وهو دكتور «يساري» يبرر وبكل صفاقة انقلاب الجيش على مرسي بأن ما جرى ليس انقلابا وإنما الجيش تدخل لحماية الثورة !

يعني وبصراحة، العلمانية تتعاطى مع الديمقراطية كالولد الدلّوع الذي يريد الاستحواذ على كل الألعاب لوحده !