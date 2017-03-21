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قذائف صاروخية تستهدف مسقط رأس بشار الأسد في اللاذقية

( د ب ا )
منذ 22 ساعة
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Smoke billows following a reported air strike in the rebel-held parts of the Jobar district, on the eastern outskirts of the Syrian capital Damascus, on March 20, 2017. / AFP / AMER ALMOHIBANY

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة القرداحة مسقط رأس رئيس النظام السوري بشار الأسد بمحافظة اللاذقية .

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم، إن الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف صاروخية على مناطق في محيط مدينة القرداحة والأراضي المحيطة بها، كما سقطت قذائف على مناطق قريبة من المدينة.

وحسب المرصد ، لم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام بشكل مكثف مناطق في جبل الأكراد ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ولم ترد أنباء عن إصابات.

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