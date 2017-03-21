قذائف صاروخية تستهدف مسقط رأس بشار الأسد في اللاذقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة القرداحة مسقط رأس رئيس النظام السوري بشار الأسد بمحافظة اللاذقية .

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم، إن الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف صاروخية على مناطق في محيط مدينة القرداحة والأراضي المحيطة بها، كما سقطت قذائف على مناطق قريبة من المدينة.

وحسب المرصد ، لم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام بشكل مكثف مناطق في جبل الأكراد ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ولم ترد أنباء عن إصابات.