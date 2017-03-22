رياض العدساني: الحكومة تتنازل عن تنفيذ المشاريع للديوان الأميري فكيف نحاسبها؟!

طالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء بالتنسيق والإشراف على المشاريع الحكومية، متسائلا كيف سنحاسب الحكومة إذا تنازلت للديوان الأميري عن الإشراف على مشاريعها.

وأضاف العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الحكومة تتوسع في المشاريع التي يشرف عليها الديوان الأميري.

في هذا السياق أعلن العدساني توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

ولفت إلى أن الديوان الأميري قام بتنفيذ عدة مشاريع تابعة للدولة خلال السنوات الأخيرة منها حديقة الشهيد وإصلاح العيوب الإنشائية بإستاد جابر الدولي ومستشفى الجهراء الجديد ومركز جابر الثقافي ومجمع محاكم الفروانية بمنطقة الرقعي وغيرها.

وأضاف أن الديوان الأميري طلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأهيل شركات لمناقصة الزراعات التجميلية والري في حديقة الشهيد بمدينة الكويت