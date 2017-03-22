صحيفة: تسجيل أبناء العسكريين “البدون” بالجيش أبريل المقبل

ذكرت صحيفة «الجريدة» نقلا عن مصادر مطلعة، أن وفداً عسكرياً من وزارة الدفاع عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لوضع آلية توافقية لتنفيذ مقترح قبول أبناء العسكريين من «البدون» للعمل في الوزارة.

وتوقعت المصادر أن تبدأ عملية التسجيل مطلع أبريل المقبل، لافتة إلى أن العدد المرجح قبوله هو 5 آلاف عسكري على دفعات خلال سنتين.

وأوضحت أن قيادات الجهاز أبدت مرونة كبيرة تجاه المقترح، بشرط أن يطبق قرار التوظيف المتبع من الجهاز والمعمول به حالياً مع «البدون» من أبناء العسكريين حملة إحصاء 1965 فقط، على أن يستثنى منهم أبناء الكويتيات وأزواجهن، وأبناء المشاركين في الحروب العربية وتحرير الكويت، إلى جانب أبناء الشهداء والأسرى من غير محددي الجنسية.

وأشارت إلى أن القيادات اشترطت أيضاً عدم قبول أبناء المسجل بحقهم قيود أصول موثقة في سجلات الجهاز، مبينة أن هيئة استخبارات وزارة الدفاع ستبحث ملفات المسجل بحقهم قيود أمنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

وأفادت المصادر بأن عدد «البدون» من أبناء الكويتيات الذين قبلوا عسكريين بوزارة الدفاع بلغ 2500، وهم مسجلون بالجهاز الذي شددت قياداته على تطبيق القرار بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وضعها لحلحة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.