“الإعلام”: تعيين متحدث رسمي لكل وزارة ومؤسسة حكومية

أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاخبار والبرامج السياسية بدولة الكويت محمد بن ناجي اليوم الأربعاء حرص الكويت على تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال الارتقاء والنهوض بجميع الانشطة المرتبطة بها.

وقال بن ناجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في منتدى الدولي للاتصال الحكومي المقام في امارة الشارقة ان دولة الكويت تسعى جاهدة الى رفع المستوى المعيشي والثقافي والاجتماعي لمواطنيها من خلال تبني مشاريع مجتمعية واقتصادية مؤثرة.

واضاف ان المنتدى يعد “فرصة حقيقية” لتبادل الأفكار مع كبار خبراء التنمية الدوليين مشيرا الى تبنيه مفهوم اشراك المجتمع في اهداف التنمية المستدامة “وهو مفهوم اكدت عليه الامم المتحدة ما يؤكد اهمية الموضوعات التي يناقشها هذا المنتدى”.