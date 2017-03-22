“ديوان الخدمة” يعمم على الجهات الحكومية: أبناء الكويتية بعد المواطنين في التوظيف

عمم ديوان الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية، قرارا يقضي بمنح الافضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية «بدون».

ولفت الديوان في التعميم الى أن المرسوم 2017/17 الصادر حديثا، استبدل نصا في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، وقضى بالاشتراط في من يعيّن في وظائف حكومية أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد تكون الافضلية للأبناء غير الكويتيين من ام كويتية، ثم للجنسيات العربية.

واوضح ان تعيين غير الكويتيين من أم كويتية يكون بالعقد المقرر قانونا وبالمكافأة الشهرية المقررة لغير الكويتيين حسب نوع العقد الواجب الإبرام وفقا للشروط المنظمة له.

ودعا الديوان الجهات الحكومية الى الرجوع إليه في حال رغبتها في التعاقد مع هؤلاء، لبيان مدى وجود مرشح مواطن في الوظيفة المطلوب التعيين فيها، ثم لبيان مدى وجود «بدون» من أم كويتية تتوافر فيه متطلبات وشروط الوظيفة الشاغرة من عدمه، وذلك وفق نظام التسجيل الآلي بالديوان المعد للغرض.

في غضون ذلك، أعلنت مديرة إدارة تطوير النظم بالديوان سبيكة الوقيان، تفعيل خدمة رفض جهة الترشيح آليا للمعينين الجدد، الى جانب خدمة الرسائل النصية للفئة ذاتها، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة، وذلك في إطار سعي الديوان إلى مواكبة وتطبيق أحدث تكنولوجيا نظم المعلومات لتسهيل وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين.