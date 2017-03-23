صحيفة بريطانية: ترمب يستخدم علاجا للصلع يصيبه بالاكتئاب والتفكير فى الانتحار

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية دراسة جديدة أعلنت أن العلاج الذي يستخدمه الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب” يصيب بالاكتئاب، ودفع العديد من الحالات إلى الانتحار بنسبة 94% فى أول عام ونصف من تناوله.

وأضافت الصحيفة أنه من المعروف عن هذا العلاج أنه يقاوم تساقط الشعر، كما يعالج تضخم البروستاتا، ويحمل اسم “فيناستريد”، وجاءت نتائج عينات الدراسة الجديدة صادمة بعدما أعلن الدكتور “يبلين وايلك” المسئول عن الفريق العلمي المكلف بالدراسة فى معهد العلوم التقييمية السريرية في مدينة “أونتاريو” الكندية.

ويأتى ذلك ضمن أولى الدراسات المختصة بتأثير الحبوب العلاجية على الصحة النفسية للمرضى، ويأتى ذلك بعد الكشف الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي عن الدواء الذي يتناوله “ترامب”.