الصندوق الكويتي يوقع اتفاقية قرض مع لبنان بقيمة 9ر36 مليون دولار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم السبت مع لبنان اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا بقيمة 2ر11 مليون دينار كويتي (حوالي 9ر36 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع لتوفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء (بشري) بشمال لبنان.

ووقع الاتفاقية عن الصندوق المدير العام عبد الوهاب البدر ووقعها عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الانماء والإعمار المهندس نبيل الجسر بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة الكويت لدى لبنان محمد الوقيان والمدير الإقليمي للدول العربية في الصندوق عبدالله الصقر.

وقال البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في أعقاب التوقيع ان المشروع يهدف إلى توفير مياه الشرب على نحو منتظم وبالجودة المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة في منطقة (بشري) لمواجهة النقص الحالي في المياه الصالحة للشرب وعدم قدرة منظومات المياه القائمة على تلبية احتياجات سكان المنطقة.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير مياه إضافية للري بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة بحوالي 28 هكتارا ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في (بشري) وينعكس إيجابيا على اقتصاد لبنان بوجه عام.

واوضح أن الأعمال التي يشملها المشروع والخاصة بمياه الشرب من إنشاء 11 بئرا انبوبية تقدر قدرتها الإنتاجية بحوالي 10 آلاف متر مكعب يوميا بالإضافة إلى تجهيز هذه الآبار مع بئرين أخريين قائمتين بمحطات ضخ ومد خطوط لنقل المياه بطول إجمالي يبلغ 55 كيلومترا وانشاء 18 خزانا ومد 15 شبكة فرعية لتوزيع المياه في القرى بطول إجمالي يبلغ حوالي 145 كيلومترا.

كما يشمل المشروع إنشاء بحيرة بسعة تخزينية للمياه السطحية تبلغ حوالي 200 ألف متر مكعب ومد أنابيب بطول حوالي 7 كيلومترات للري بالجاذبية اضافة الى توفير الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية للمشروع والإشراف على تنفيذه وتوفير دعم مؤسسي لإدارة المياه في قضاء (بشري).

وقال البدر ان التكاليف الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 8ر15 مليون دينار كويتي (حوالي 9ر51 مليون دولار) يغطي قرض الصندوق حوالي 71 بالمئة منها مضيفا ان مدة القرض تبلغ 25 سنة وسيتم سداده على 40 قسطا نصف سنوي بفائدة 2 بالمئة سنويا تضاف إليها نسبة 5ر0 بالمئة سنويا لمواجهة التكاليف الادارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

ويمثل القرض الحالي القرض 26 الذي يقدمه الصندوق للبنان إذ سبق وقدم 25 قرضا للبنان بقيمة إجمالية بلغت حوالي 63ر262 مليون دينار (حوالي 50ر862 مليون دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.

كما قدم الصندوق ست منح بقيمة إجمالية قدرها حوالي 7ر2 مليون دينار (حوالي 9ر8 مليون دولار) خصصت لبرنامج دعم المنشآت الصحية وبرنامج تدريب الكوادر الحكومية ومعونتين فنيتين بقيمة إجمالية قدرها 880 ألف دينار (حوالي 9ر2 مليون دولار) لدراسة مشروعين في قطاعي الطاقة والنقل.

وقام الصندوق كذلك بإدارة سبع منح حكومية من الكويت للبنان قيمتها الإجمالية حوالي 120 مليون دينار (حوالي 395 مليون دولار).