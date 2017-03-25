وزيرالاشغال:لجنة حكومية ستحقق بمشكلة تجمع الامطار وكشف المقصرين

اعلن وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم السبت تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة لدراسة اسباب تجمع الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد امس في بعض المناطق وكشف المقصرين والمتسببين.

وقال المطوع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه عقد اجتماعا طارئا اليوم مع مسؤولي الوزاره لبحث اسباب هذه المشكلة مضيفا انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات عدة منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت ووزارة الأشغال لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار وكشف المتسببن بها.

واضاف انه سيتم إحالة المتسببين والمقصرين في المشكلة سواء من المقاولين أو العاملين في وزارة الاشغال إلى النيابة مبينا ان اللجنة كلفت بضرورة رفع تقريرها خلال مدة أقصاها اسبوعان.