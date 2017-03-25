السوداني نادر تيراب يفوز بلقب الرجل الأكثر أناقة في كأس دبي العالمية للخيول

حقق السوداني نادر تيراب إنجازا جديدا، وذلك إثر فوزه للعام الثاني على التوالي بلقب الرجل الأكثر أناقة، وذلك على هامش بطولة كأس دبي العالمية للخيول.

ونشر مركز دبي الإعلامي على صفحته على موقع تويتر خبر فوز نادر تيراب، مرفقا بصورة للشاب الأنيق وهو يرتدي بدلة برتقالية اللون.

وكان تيراب، الذي يعمل موظفا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فاز أيضا العام الماضي بلقب الرجل الأكثر أناقة في بطولة كأس دبي العالمية.

وانطلقت، السبت، منافسات النسخة الـ22 للكأس العالمية التي تعتبر أهم وأكبر وأغلى سباقات الخيل في العالم.