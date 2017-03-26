صحيفة : أسماء 35 كويتياً فقدوا جنسيتهم

فقد 35 كويتيا جنسيتهم بقرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بينهم 28 فردا حاز الجنسية بالتأسيس و6 افراد حصلوا عليها بالتجنس في حين كان احدهم كويتيا بصفة اصلية، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم.

وتضمن قرار اللجنة 2/1 لسنة 2017 في شأن فقد الجنسية ان تُفقد الجنسية الكويتية من اماني احمد عبدالله جولوه المهندي بالتجنس (مادة ثامنة) استنادا الى المادة 9 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، كما شمل قرار اللجنة 3/1 لسنة 2017 على ان تُفقد الجنسية الكويتية من رثعاء محمد سرور الرشيدي بالتأسيس استنادا الى الماد 10 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959.

وفي قرار اللجنة رقم 4/1 لسنة 2017 جاء تفقد الجنسية الكويتية استنادا الى المادة 11 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 من كل من: علي عبدالواحد سكر عاني نصر (بالتأسيس)، مزنة عبدالمحسن محمد علي المري (بالتأسيس)، دلال محسن هويش اللامي الشمري (بصفة أصلية)، مزنة محسن راشد محمد علي المري (بالتأسيس)، عبدالعزيز خالد ناصر طرجم علي الهاجري (بالتأسيس)، ناصر خالد ناصر طرجم علي الهاجري (بالتأسيس)، لولوة شبيب فالح عبدالله محمد الهاجري (بالتأسيس)، نورة صالح سالم محمد الاحيمر المري (بالتأسيس)، ميثاء محمد راشد مسفر مذكر بن شبعان الهاجري (بالتأسيس)، سمراء علي بخيت راشد العويدي (بالتأسيس)، سعداء علي راشد علي العجمي (بالتأسيس)، نورة مطلق ناصر فالح متعب الهاجري (بالتأسيس)، هيا فلاح محمد عبدالهادي الاحبابي (بالتجنس)، شيخة جارالله حمد جارالله حريت المري (بالتجنس)، تركي علي تركي محمد الهاجري (بالتأسيس)، وسمية سفر فهيد سفر الهاجري (بالتأسيس)، جميلة سعيد حمد ضميد فاضل العجمي (بالتأسيس)، نورة حمد فهيد عبدالله علي المري (بالتأسيس)، محمد نايف محروت فهد الهذال (بالتجنس)، متعبة النوري مقحم المهيد (بالتجنس)، عهود ناصر حمود منصور حمد طامي الهاجري (بالتأسيس)، نورة محمد علي زايد المري (بالتأسيس)، مزينة سالم دخيل سالم المري (بالتأسيس)، مريم راشد احمد علي الحقان (بالتأسيس)، نورة خالد صالح محمد الحيمر (بالتأسيس)، فاطمة جابر محمد علوش الهاجري (بالتأسيس)، الجازي صالح سالم الحيمر المري (بالتأسيس)، مشاعل محسن راشد محمد علي المري (بالتأسيس)، مشاعل محسن راشد محمد علي المري (بالتأسيس)، صافية سعيد سالم هادي المري (بالتأسيس)، فايزة مبارك سالم سعود جوير العجمي (بالتأسيس)، حنان عبدالله محمد الحسيني الشريف (بالتأسيس)، قمزة علي سالم جابر المري (بالتأسيس)، وضحة حمود عايد ال عقيل (بالتجنس).