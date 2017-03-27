ترمب يكلف صهره إجراء تعديلات في إدارة البيت الأبيض

كلف الرئيس الاميركي دونالد ترمب صهره جاريد كوشنر مهمة اجراء تعديلات في ادارة البيت الابيض من خلال تطبيق افكار من عالم الاعمال، حسبما اوردت صحيفة واشنطن بوست.

وتابعت الصحيفة انه سيتم اليوم الاثنين تدشين مكتب التطوير في البيت الأبيض الذي سيشمل اصلاح الاجراءات الادارية وتحقيق وعود الحملة الانتخابية مثل اصلاح الرعاية لقدامى المحاربين ومكافحة الادمان على الادوية التي تحتوي على الافيون.

وقال ترمب “وعدت الشعب الاميركي بان اعطي نتائج وأطبق على الحكومة نهجي القائم على الانجاز قبل المهل المحددة وبكلفة اقل من الميزانية”.

وتابعت الصحيفة ان هذا المكتب سيضم مدراء سابقين من القطاع الخاص لديهم أفكار جديدة لطريقة إدارة الحكومة.

وقال كوشنر للصحيفة “يجب ان تدار الحكومة مثلما تدار شركة أميركية عظيمة. أملنا هو أن نحقق النجاح ونكسب رضا زبائننا وهم المواطنون”.

وكوشنر (36 عاما) من كبار مستشاري ترامب وله نفوذ على السياسات الداخلية والخارجية.

الا ان الصحيفة اشارت الى ان مستشار ترامب للمسائل الاستراتيجية ستيف بانون الذي دعا الى “تفكيك الدولة الادارية” لن يكون ضمن الفريق الجديد.

وأشارت الى انه من المتوقع ان يركز المكتب الجديد خصوصا على التكنولوجيا والبيانات، فالبيت الابيض يتعاون مع المدير التنفيذي لآبل تيم كوك ومع مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس ومؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك.

وعلق المدير التنفيذي لشركة “بلاكستون غروب” للاستثمارات ستيفن شوارتسمان “هناك حاجة لتحديد ما هي السياسات التي تزيد الاحتكاك (الضغوط) على النظام دون ان تصاحبها فوائد ملحوظة في المقابل”.

وتابع شوارتسمان “من السهل على القطاع الخاص تحديد نقاط الاحتكاك هذه والقيام بذلك بشكل سريع”.