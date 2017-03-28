السيد صالح الفضالة، كفاك يا رجل صب الزيت على نار العنصرية، الزمن في الكويت زمنك، يتجاوب وخطابك، بس كفاية رحمك الله، خنقتنا خايف على هويتنا الوطنية، اذن دع المحكمة الإدارية تنظر في الأمر، أم أن القبض على أعناق الناس وإذلالهم متعة؟

ما يحدث هذه الفترة معيب، مخجل جدا ترفع صورة لرجل عراقي في ندوتك إمعانا في إهانة البدون؟ ومن أين أتى أسلافي وأسلافك؟ انبثقوا من باطن الأرض؟ ومن صاحب الصورة؟ بأي حق تستخدمها؟ في المركز الإنساني العالمي يقف ببشته أمام بيت الأمة ليضع خطوط حمراء لنوابها وليشدد على فكرة عرقية قميئة انتهى زمانها، ماذا بقي بعد ذلك؟

أتخمتمونا كلاما عن نزاهة القضاء، إذن لنثق به ونسلمه قضايا الجنسية يبت فيها، علقتم حيوات الناس نصف قرن، لابد للقضاء أن ينصفهم ويعوضهم.

نقلا عن حساب د،ابتهال الخطيب في “تويتر”