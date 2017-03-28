‏هايف: لا نمانع مفاوضة الحكومة حول التعديلات للوصول إلى حل وسط يصب في مصلحة الشعب

قال النائب محمد هايف إنه يدعم التعديلات المقدمة على قانون الجنسية ولكنه لا يمانع مفاوضة الحكومة على تعديلات معينة للوصول إلى حل وسط يصب في مصلحة الشعب الكويتي.

وأضاف أن ما يرفضه هو إطلاق يد الحكومة في مسائل سحب وإسقاط المواطنة، معتبرا أن استمرار هذا الأمر غير صحيح ولا يتماشى مع الدستور.

وأكد هايف أهمية الدور النيابي في الحفاظ على حريات الشعب وحقوقه وأن تحقيق ذلك يقتضي أن يكون القضاء هو الفيصل في قضايا السحب والإسقاط والفقد.