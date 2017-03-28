عسيري: إيران زودت الحوثيين بمنصات لإطلاق صواريخ باليستية

قال مستشار وزير الدفاع السعودي، اللواء أحمد عسيري، إن«إيران زودت الحوثيين بمنصات إضافية لإطلاق صواريخ باليستية في اليمن»، وذلك في أعقاب اعتراض التحالف العربي لأربعة صواريخ باليستية أطلقت على الأراضي السعودية.

وأضاف عسيري، في مقابلة مع «سكاي نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنه «لو عدت إلى جميع عمليات التهريب التي تمت في الشرق الأوسط خلال سنتين، ستجد أنها تأتي من إيران، ثم إلى موانئ في القرن الأفريقي، ثم تنقل إلى مناطق الصراع سواء في أفريقيا أو اليمن».

ودعا عسيري المجتمع الدولي إلى مواجهة السلوكيات الإيرانية قائلا: «هناك دولة تعترف بشكل واضح بتهريب السلاح ولا تخفي ذلك».

وأوضح أن «على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء بتشديد العقوبات على هذه الدولة، أو منع حركة السفن الإيرانية من وإلى هذه الموانئ».

وأعلنت قيادة التحالف العسكري العربي في اليمن، في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، أن «قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت .. أربعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية اليمنية باتجاه مدينتي خميس مشيط وأبها»، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع اليمن.

وأكد البيان أنه «تم اعتراض الصواريخ وتدميرها بدون أي أضرار»، مشيرا إلى أن «طائرات التحالف قامت في الحال باستهداف مواقع الإطلاق».

وأكد التحالف أن استمرار الميليشيات في استهداف المدن بالصواريخ البالستية، أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة الى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل، خصوصا من ميناء الحديدة.

وقال عسيري إن «إيران والحوثيين حولوا ميناء الحديدة على البحر الأحمر إلى نقطة لتهريب الأسلحة».

وسيطر المتمردون على الميناء الحيوي الذي يقع على مدخل البحر الأحمر، مما يمثل عائقا أمام تقديم مساعدات إنسانية لأهالي المدينة المحاصرة.