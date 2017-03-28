“الأشغال”: صيانة شبكة مجاري مياه الأمطار في “الأحمدي ومبارك الكبير”ب9.8 مليون دينار

وقع وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم الثلاثاء، عقدين لصيانة شبكة مجاري مياه الامطار في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وصيانة عامة للطريق الدائري السادس بقيمة اجمالية تبلغ 839ر9 مليون دينار (نحو 17ر32 مليون دولار امريكي).

وذكرت الاشغال في بيان صحافي ان اعمال العقد الاول البالغة قيمته مليوني دينار كويتي تتضمن صيانة عامة لشبكة مجاري مياه الامطار في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير عبر اجراء عملية تصوير تلفزيوني لها من الداخل بغية اكتشاف العيوب والتلفيات وكذلك شروخ الجدران وذلك لصيانتها بما يسهم في اطالة عمرها الافتراضي.

وأضافت ان اعمال العقد الثاني البالغة قيمته 839ر7 مليون دينار تتضمن صيانة عامة للطريق الدائري السادس السريع والتقاطعات (51 و53 ايه و53 بي و63) ومايتبعها من جسور للطرق بأنواعها وكذلك جسور المشاة بأنواعها ومستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقا للشروط والمواصفات.

وأكدت ان اعمال العقد مقدرة على اساس وحدة القياس لكل بند ومنها الاعمال الترابية واعمال صيانة الجسور والاسفلت والخرسانة والتخطيط والعلامات المرورية.