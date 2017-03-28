صحيفة: نفق المنقف غرق لأن مقاول شركة الصيانة كان متغيباً وبحوزته مفتاح غرفة صرف المياه!

بينما انتهت وزارة الأشغال من إعداد تقريرها بشأن حادث غرق نفق «المنقف – الصباحية»، كان لافتاً أن من الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث تغيُّب مقاول الشركة المسؤولة عن صيانة المحطة، وبحوزته مفتاح غرفة تصريف المياه.

وقال التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن محضر الاجتماع بين مسؤولي الوزارة ومقاول المحطة وغيره من المقاولين، ينص على بقاء مفاتيح محطات الأمطار مع المقاولين، على أن يسلموها بعد انتهاء فترة الضمان وتسليم المشروع نهائياً.

وأضاف أن من ضمن أسباب الحادث ارتفاع كمية الأمطار التي هطلت على محافظة الأحمدي، والتي تجاوزت طبقاً لتقديرات الأرصاد الجوية، 50 ملم، مع بلوغ منسوب مياه البحر أعلى مد وقت الأمطار، مما تسبب في انهيار أجزاء من سدود السيول المشيدة في المنطقة الصحراوية غرب الصباحية، وانجراف التربة الرملية والمخلفات إلى الطرق، متسببة في غلق غرف تصريف المياه.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الأمطار كانت قياسية، في حين صممت شبكة تصريف الأمطار على مستوى الدولة لاستيعاب نحو 20 ملم للطرق الداخلية و27 للسريعة، إضافة إلى حالة المد البحري التي عاقت سرعة التصريف.