“البورصة” تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 7ر43 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7008 نقطة و 92ر4 نقطة للوزني و 4ر11 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر27 مليون دينار كويتي (نحو 6ر89 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر238 مليون سهم تمت عبر 5410 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اعيان) و(الامتياز) و(ابيار) و(هيتس تلكوم) و(عقارات ك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (استهلاكية) و(المعامل) و(التقدم) و(البناء) و(سفن) الأكثر ارتفاعا.