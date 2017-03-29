ختام المخيمات الربيعية الجمعة.. واسترجاع التأمين بعد أسبوعين

تنتهي الفترة المسموحة لإقامة المخيمات الربيعية بعد غد (الجمعة).

وحددت البلدية إجراءات الإفراج عن تأمين المخيمات، بأن يتقدم صاحب الترخيص لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في المحافظة، التي يتبعها المخيم، يطلب الإفراج عن التأمين متضمنا المستندات التالية:

ــــ صورة عن ترخيص المخيم ووصل التأمين.

ــــ صورة من حساب البنك متضمنا رقم الإيبان.

ــــ صورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة.

وبيّن مصدر أن البلدية، ممثلة في إدارة النظافة، ستقوم بالكشف على موقع المخيم لبيان خلوه من المخلفات والأنقاض، على أن نقوم باستكمال إجراءات الإفراج آليا، من خلال إرسال المستندات المطلوبة إلى الإدارة المالية.

وقال إن فترة استرجاع التأمين من تاريخ ورود المعاملة من المحافظة إلى الشؤون المالية تحتاج 14 يوما.