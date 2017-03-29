“البلدية” توافق على تخصيص مجرور لصرف مياه الأمطار بعرض 25 متراً لخدمة المنطقة الجنوبية

وافقت البلدية على طلب وزارة الأشغال، تخصيص مجرور لصرف مياه الأمطار بعرض 25 متراً لخدمة المنطقة الجنوبية، حيث توجد مدن إسكانية جديدة، مثل مدينة الخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد السكنية وغيرهما من المدن.

وتم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، حيث أفادت إدارة المساحة (بلدية الكويت) بأنه لا مانع من استحداث مجرور أمطار لتصريف مياه الأمطار للمناطق الجنوبية، شريطة أخذه بالاعتبار أنه يمر بالطرق المستحدثة لمدينة الخيران السكنية، وأنه قد يمر المسار ببعض القسائم المستحدثة بالمنطقة، وضرورة أخذ موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح قطاع شبكات النقل والتوزيع الكهربائي (وزارة الكهرباء والماء) أنه توجد خدمات الضغط العالي، كيبلات أرضية والخطوط الهوائية، قبل التصميم والتنفيذ للتنسيق وتسلّم المخططات التفصيلية، كما توجد خدمات الضغط العالي خطوط هوائية، لذا يرجى ضرورة مراجعة قسم صيانة الخطوط الهوائية قبل التنفيذ، للتنسيق واتباع الشروط المطلوبة، والابتعاد بمسافة لا تقل عن 25 متراً عن أقرب خط هوائي للمجرور المقترح، مع مراعاة وضع بيانات في المسار تحت الخطوط الهوائية مع تقاطعها مع مجرور الأمطار، وذلك حتى نتمكن من عمل الصيانة الدورية والطارئة، كما توجد لنا خدمات الجهد المتوسط والمنخفض، لذا يرجى مراجعة مهندس شبكات التوزيع الكهربائية للتنسيق ولحماية الخدمات قبل التصميم والتنفيذ، على أن تتحمل الجهة المنفذة تكلفة الحماية ونقل الخدمات إذا لزم الأمر.

ودعت إلى مراجعة إدارة تصميم الشبكات الكهربائية، وإدارة إنارة الشوارع، للتنسيق وحماية الخدمات قبل بدء العمل، مع العلم أن الوزارة لا تسمح باستحداث مجرور تصريف الأمطار، أو بإقامة مبان، أو وضع طبقة إسفلتية فوق مسار الخدمات.

وأكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه لا مانع من تنفيذ مجرور الأمطار المقترح لخدمة المناطق الجنوبية، شريطة التنسيق مع شركة نفط الخليج.

ورأي الفني في البلدية الموافقة على طلب وزارة الأشغال تخصيص المجرور لخدمة المناطق الجنوبية من البلاد، شريطة الالتزام بما جاء من ردود وزارات الخدمات واتباع ملاحظاتها.