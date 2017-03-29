الطيران السوري يقصف مواقع للمعارضة استنادا لمعلومات استخباراتية عراقية

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء إن الطيران السوري استهدف موقعا كبيرا لما وصفها ب”الجماعات الارهابية” بمدينتي دير الزور والبوكمال السوريتين استنادا لمعلومات قدمتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية.

وذكرت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية في بيان أنه بناء على معلومات لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (خلية الصقور الاستخبارية) ومن خلال التنسيق العالي بين العراق وسوريا فقد استهدف الطيران الحربي السوري مواقع لقيادات بارزة من “الانغماسيين والانتحاريين والاقتحامييين بمناطق دير الزور والبوكمال” القريبتين من الحدود مع العراق.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير 39 موقعا لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتي كانت تستخدم لتصنيع الاسلحة والتفخيخ والاحزمة الناسفة وغيرها فضلا عن مقتل العشرات من العناصر المسلحة وتدمير اعداد كبيرة من الأسلحة.

وبين أن الجماعات المستهدفة كانت تخطط لشن هجمات كبيرة والسيطرة على مقرات حكومية في سوريا دون الكشف عن طبيعة تلك المخططات.

وكان العراق قد نفذ في وقت سابق غارة جوية داخل الاراضي السورية استهدفت مقرات ل (داعش) بموافقة الحكومة السورية.