“الفيفا”: 8 مقاعد لآسيا و9 لأفريقيا في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اقتراحه في شأن توزيع مقاعد كأس العالم عام 2026 التي ستضم 48 فريقا.

وقال إن الاقتراحات سترفع لمجلس فيفا في اجتماعه القادم في البحرين في مايو من أجل اتخاذ القرار النهائي.

ووفقا للاقتراح الذي قدمه مكتب مجلس الفيفا من أجل النهائيات بداية من 2026، ستحصل اوروبا على 16 مقعدا وافريقيا (9) وآسيا (8) واميركا الجنوبية (6) واميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (6)، إضافة لمقعد واحد للأوقيانوس بإجمالي 46 فريقا.

وستتأهل الدولة المضيفة مباشرة، لكن مكانها سيخصم من حصة اتحادها القاري.