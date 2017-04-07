السعودية تؤيد “القرار الشجاع” لترامب في سوريا

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد بلاده الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا.

وأطلق الجيش الأميركي، الجمعة، 59 صاروخا من طراز “توماهوك” من مدمرتين للبحرية الأميركية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية في ريف حمص وسط سوريا. في رد أميركي على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة خان شيخون في إدلب منذ أيام وقتل فيه العشرات.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، الجمعة، فإن المصدر بالخارجية السعودية يحمّل “النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية”، كما نوه بهذا “القرار الشجاع” للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المصدر نفسه إن “قرار ترامب يمثل ردًا على جرائم هذا النظام تجاه شعبه في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده.”