هؤلاء من وقعوا استعجال “العفو الشامل” وصوتوا ضده

في تصرف غريب لا تزال تطرح حوله العديد من علامات الإستفهام صوت بعض نواب مجلس الأمة اليوم ضد قانون “العفو الشامل” رغم توقيعهم على طلب استعجال نظره قبل ايام من الجلسة. والنواب هم:

1- مبارك الحريص

2- محمد الهدية

3- رياض العدساني

4- عمر الطبطائي

5- عبدالوهاب البابطين

6- صفاء الهاشم

7- حمود الخضير

8- ماجد المطيري

وقد غاب عن حضور الجلسة نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري.

وتتسائل عن الأسباب التي دعت هؤلاء النواب إلى تغيير مواقفهم من القانون الذي استعجلوه؟ والتفسير المنطقي لهذا التغيير لا يخرج عن إحتمالين كلاهما “مر” وهو أن النائب قد وقع على طلب استعجال لقانون لم يقرأه وهذه مصيبة، والإحتمال الآخر أنه وقع على استعجال القانون من أجل التصويت ضده والقضاء عليه في المجلس وهذه مصيبة أعظم وأفدح!