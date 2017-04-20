“سي إن إن”: سوريا وضعت طائراتها تحت مظلة القاعدة الروسية في حميميم

نقلت السلطات السورية طائراتها الحربية إلى مطارات قريبة من قاعدة”حميميم” الروسية، بهدف وضعها تحت حماية الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، تحسبا لهجمات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن

وذكرت قناة ” سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن مصادر عسكرية في الولايات المتحدة لم تسمها، أن “سوريا قامت بنقل معظم أو كل طائراتها العسكرية” إلى المنطقة المحيطة بالقاعدة الروسية في حميميم . وقالت إن” الرئيس السوري بشار الأسد يلجأ، بهذا الإجراء، إلى حماية الكرملين”.

ولاحظت القناة، في رسالة مختصرة على الهواء، أن السلطات السورية تميل إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ودول التحالف ستحاول الامتناع عن شنّ هجمات في محيط القاعدة الروسية، لأن هذا الأمر يمكن أن يشكل استفزازا مباشرا لموسكو.