أستراليا تضع شروطا مشددة للراغبين في الحصول على جنسيتها

اعلنت استراليا اليوم الخميس وضع شروط مشددة على المهاجرين الراغبين في الحصول على جنسيتها ضمن عملية إصلاح كبرى تقوم بها الحكومة في إصدار التأشيرات وعملية الهجرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول في تصريح صحفي انه بات على المتقدمين للحصول على الجنسية إتقان مهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية واجتياز “اختبارات المواطنة” الأخرى.

وأضاف تيرنبول أن اختبارات المواطنة يجب أن تعكس “القيم الأسترالية” مضيفا أن ذلك “سيعزز روح المواطنة لإثبات القوة الاسترالية”.

وأوضح أن “هناك قضايا مهمة لتعزيز قيمنا” مشيرا إلى أن اختبارات المواطنة ستتناول الوعي بقضايا مثل العنف الأسري وزواج الأطفال وختان الإناث.

وشدد على ضرورة انخراط المهاجرين في المجتمع الاسترالي حتى يصبحوا جزءا من المجتمع مفيدا أنه يشترط على المتقدم للجنسية العيش في استراليا لمدة أربعة أعوام بصفة “مقيم دائم”.

وذكر أن “من يتطلعون إلى المواطنة عليهم أن يكونوا أكفاء في الإنجليزية” حيث سيخضعون إلى اختبار صارم للغة يشمل اختبارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث.

يذكر أن استراليا اعلنت اعتزامها إلغاء تأشيرة العمال المهرة المعروفة باسم تأشيرة (457) لإعطاء الأولوية للعمال الأستراليين في الحصول على وظائف معينة وكذلك إلغاء أكثر من 200 وظيفة يشغلها الوافدون.

وسيتم استبدال هذه التأشيرة بتأشيرتين مؤقتتين يتطلب للحصول عليها خبرة مهنية لمدة سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية ووثائق لسجل الشرطة والتحقيق الجنائي واختبار سوق العمل الإلزامي.