باحث كويتي يفوز بجائزة (النعيم) في السعودية لخدمة تاريخ الجزيرة العربية

فاز الباحث الكويتي الدكتور سلطان الدويش بجائزة الدكتور عبدالله النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها في فرع الآثار عن بحثه (التأثيرات الحضارية المتبادلة على الفخار في الساحل الغربي للخليج العربي من الالف الخامس قبل الميلاد إلى نهاية العصر الحديدي).

وقال الدويش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن بحثه اختير من بين 20 بحثا متخصصا في حقول التاريخ وآثار شبه الجزيرة العربية والخليج نشرت في دوريات علمية محكمة.

وأضاف أنها الدورة الأولى لهذه الجائزة التي تنظم تحت مظلة جمعية التاريخ والآثار ومقرها في المملكة العربية السعودية موضحا أن بحثه تناول موضوع (فخار العبيد) وهو أقدم نوع من الفخار عثر عليه في المواقع الأثرية بالخليج العربي.

وذكر أن هذا الفخار يصنع من مادة طينية خضراء مخلوطة بالقش ويحمل أشكالا وأنماطا زخرفية إضافة إلى أنواع أخرى وجدت في مراكز الخليج ذات لون أحمر وتخلط بالرمل ويعود تاريخها الى العصر النحاسي مبينا أن عدة مواقع في الكويت وجدت فيها تلك الأنواع الفخارية مثل موقعي طبيج وبحره شمال الكويت.

وأعرب عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة مما يمثل إضافة في مجال البحث العلمي وخصوصا للباحثين المهتمين بمجال الآثار علاوة على أن مثل هذه الجوائز تحفز الباحثين أكثر على العمل والبحث وبذل الجهد للمشاركة في الملتقيات العلمية.

وقد أسست جائزة الدكتور السعودي عبدالله النعيم بمبادرة من أسرته تكريما له واستكمالا لمسيرة إسهاماته المتميزة في خدمة التاريخ والآثار.

وكان الراحل النعيم مؤرخا يولي عناية خاصة بما يتعلق بشبه الجزيرة العربية إضافة إلى بصماته المعطاءة في مجال التعليم العام حيث كان مديرا عاما للتعليم بمنطقة الرياض ليتقلد بعدها منصب الأمين العام لجامعة الملك سعود وخدماته الأخرى في كل المناصب التي تقلدها وعمل فيها باخلاص واجتهاد.

وحاز الجائزة إلى جانب الدكتور الدويش في فئة الآثار الدكتور محمد الذيبي عن بحث (مصنوعات عاجية من الجزيرة العربية مع نماذج من حضارتي مصر وبلاد الرافدين).

وفي فئة التاريخ فاز كل من الدكتور عبدالعزيز العمري ببحث (الوثائق العائلية مصدرا لدراسة التاريخ الاقتصادي) والباحث ناصر السعدي عن بحث (نظام التغريق -مصادرة الأموال- في عمان بين الظرف السياسي والأثر الاقتصادي 1482 -1915م).