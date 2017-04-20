سفارة الكويت بروسيا: نظام التأشيرة الميسر ينطبق على القادمين عبر “فلاديفستوك” فقط

قالت سفارة دولة الكويت في روسيا اليوم الخميس ان النظام الميسر لمنح التأشيرة الروسية لا ينطبق سوى على القادمين عبر ميناء (فلاديسفتوك) في الشرق الاقصى الروسي فقط.

وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان نظام التأشيرة الميسر الممنوح لبعض الدول ينطبق حصرا على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء (فلاديفستوك) الذي يبعد عن موسكو حوالي ثماني ساعات ونصف الساعة بالطائرة .

وأضاف البيان أن هذا النظام لا ينطبق على القادمين الى روسيا عبر مطارات موسكو وسانت بطرسبورغ وغيرها من مطارات روسيا الدولية.

وأوضح البيان انه “نظرا للمعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام على اختلافها بان روسيا تسمح بدخول مواطني دولة الكويت للأراضي الروسية دون تأشيرات وتفاديا لإشكاليات مستقبلية تؤكد السفارة ان هذا النظام ينطبق فقط على ميناء فلاديفستوك”.

وكانت الحكومة الروسية اصدرت مؤخرا مرسوما بالموافقة على دخول رعايا 18 دولة من بينها دولة الكويت لحملة الجوازات العادية وفقا لآلية ميسرة حيث يمكن الحصول على تأشيرة دخول الكترونية لسفرة واحدة لأغراض سياحية او استثمارية تبقى سارية المفعول لمدة تصل الى 30 يوما وتسمح بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل الى ثمانية أيام فقط .

ويشمل هذا النظام 18 دولة هي الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الجزائر والمغرب وتونس وتركيا وايران والهند والصين وكوريا الشمالية والمكسيك وسنغافورة وبروناي واليابان.