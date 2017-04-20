أمين سر لجنة “الجناسي المسحوبة”: التقدم الى اللجنة متاح حتى الثلاثاء المقبل

اكد أمين سر لجنة النظر في إعادة الجناسي المسحوبة الدكتور نايف العجمي اليوم الخميس ان باب التقدم الى اللجنة للنظر في طلبات الجناسي المسحوبة مازال مفتوحا موضحا ان اخر موعد لاستلام الطلبات هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 ابريل الحالي.

وقال الدكتور العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "اللجنة في انعقاد دائم من حين صدور قرار تشكيلها وقد نظرت فعليا في عدد من حالات السحب والفقد التي تقدمت إليها وسترفع تقريرها فور الانتهاء من دراستها واتخاذ قرار بخصوصها".

وأضاف موضحا "ان حق التقدم مكفول للجميع بغض النظر عن تاريخ السحب أو الفقد فكل من سحبت جنسيته أو فقدها له الحق في التقدم إليها بطلب إعادة النظر فيها سواء كان سحبها قبل التحرير أو بعده وهو ما صرح به سابقا رئيس لجنة النظر في اعادة الجناسي المسحوبة المستشار في الديوان الاميري علي الراشد بناء على توجيهات رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزارء".