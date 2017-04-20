ياضمير الشّعب يالحرّ الشريف

يا فقيدة شعْب مونِس له جفا

‏صورتك دايم علينا مثْل طيف

‏مرّتن تمشي ومرّه توقفا

الشعب عامين فاقد له وليف

والفراق ادما القلوب الـمشغفا

عام يردف عام ملعونة جديف

والشعب نوره عقب سجنك طفا

مابقا لشّعب ياكود الرغيف

والحرامي من طحينه يغرفا

والشباب اللي على نهجك رديف

بين قيد امْني وبين الـمنتفا

انشد العصفور وانْشد ابْن نيف

والوشيحي والمسيلم تعرفا

وانشد البرغش وابن مسْلم وهيف

وانشد الحربش ونعم الواصفا

خصْمنا فاجر وله عقلن خفيف

والبلا دستورنا جاه الحفا

الوضع مزري ومجلسنا مخيف

نصفهم مازال حول الـمعلفا

جرحنا عقبك ملا الأرض بْنزيف

مير من شوفك برا الجرح وشفا

عودك فرحة بلد أبطا معيف

والشعب جوّه عقب شمسك صفا

من فرح شعبك غدا بْقلبه رفيف

بعضنا جاهر والآخر بالخفا

حبّنا لك صادقن ما فيه زيف

مثْل وجْه الطفل لا منّه غفا

كيف لا يا درْع يا شلفا وسيف

يا مضحّي دون شعبن خايفا

الشجاعه فيك مرباع وْ مصيف

فالنحر تضرب ولا تضرب قفا

دوننا قدّمت روحك لرّهيف

والكفن مونِس على متنك دفا

يا مِسلّم سلّم الله اللطيف

رافعك ربي ومن خانك هفا

في بلادي مالقينا لك وصيف

انت وحدك فوق راس النايفا

وانت رمز الشعب لا ثار العصيف

وانت يا بوحمود رمز الـماقفا

ياحبيب الشّعب بالقلب النظيف

الشّعب رحّب قدومك من وفا

مرحبا بك كيف مدري كم وكيف

مرحبا بك عدّ ما طرقي لفا

‏وعدّ ما نادا كريمن للمضيف

وعدّ من طاف الحجر قبْل الصفا

وعدّ ماحولك من الجمع اللفيف

وعدّ ما ردّو على الظالم كفى

وعدّ مايشفق على النّظره كفيف

وعدّ ما فارس عن اخْصومه عفا

وعدّ ماتنصر على الظالم ضعيف

وعدّ ما فاسد رميته واختفا

جعْل ربي يحفظك لشّعب ريف

ويرجع اللي قد بدينا آنفا

والختام ازكى صلاتي للعفيف

النبيّ المجتبى والمصطفى