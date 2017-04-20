سفارة الكويت في فرنسا تهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر بعد اعتداء باريس

اهابت سفارة دولة الكويت في فرنسا اليوم الخميس بجميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في باريس توخي الحيطة والحذر وذلك بعد حادثة اطلاق النار التي شهدتها العاصمة باريس الليلة.

وحثت السفارة المواطنين الكويتيين في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على الالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية والتقيد بها كما دعتهم الى ملازمة المنازل وتجنب الخروج الى الشارع في اعقاب تبادل اطلاق النار الذي وقع في جادة الشانزليزيه السياحية وادى الى مقتل شرطي واصابة اخر بجراح.

وذكر البيان ان السفارة الكويتية تتابع مع السلطات الفرنسية تطورات الحادثة بشكل مستمر ودعت المواطنين الى التواصل معها في حالات الطوارىء عبر الاتصال على الرقم 0033670673834.

وكانت وسائل الاعلام الفرنسية قد ذكرت نقلا عن مصادر في الشرطة إن شرطيا قتل وأصيب آخر في تبادل اطلاق نار مع مسلح مساء اليوم الخميس بجادة الشانزليزية السياحية في باريس.

وتشهد فرنسا حالة التأهب الامني القصوى قبيل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل وأيضا على خلفية سلسلة الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في العامين الأخيرين.