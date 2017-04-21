د.خالد شخير: خروج #مسلم_البراك بداية لخروج البلد إلى حال أفضل

قال النائب السابق د.خالد شخير المطيري أن خروج المناضل السياسي مسلم البراك سيشكل بإذن الله بداية لخروج البلد إلى حال أفضل مردفا بالقول : مسلم البراك لن يصبح حراً غداً بل هو كان وسيظل حرا.

وأضاف شخير من حسابه في “تويتر” : الذي سيحدث أنه سيُصبِح طليقا بعد سنتين من الإعتقال ومظاهر الفرحة التي عمت بمناسبة قرب خروجه هي أكبر رسالة توضح بأن السجن لا ينهي المبدأ.

بل يجعله أكثر ثباتاً ورسوخاً ونستذكر في هذا المقام جميع من تم اعتقاله وخرج ونستذكر من لا يزال في السجن وعلى رأسهم العزيز سعود العصفور، وعلى الصعيد السياسي فخروج مسلم البراك سيعطي دفعه أكبر للتيار الاصلاحي الذي افتقد حضور مسلم البراك لكنه لم يفقد أبداً مبادئه والسير عليها.