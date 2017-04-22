“الكهرباء” : التعرفة الجديدة لـ”الكهرباء” لترشيد الاستهلاك وليس “الجباية”

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري اليوم السبت ان قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الجديد المزمع تطبيقه بحلول 22 مايو المقبل يهدف لدفع المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك وليس بقصد “الجباية”.

وقال بوشهري في تصريح صحافي بمناسبة الاعلان عن الحملة التوعوية (استهلك بمسؤولية) المزمع اطلاقها بالتعاون مع وزارة الاعلام ان الهدف من مثل هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.

واضاف بوشهري ان الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه ان يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وذكر ان اللجنة التنفيدية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مختلف مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق اهدافها مؤكدا استمرارها في تنفيذ استراتيجية الترشيد.

وكان مجلس الامة الكويتي قد وافق في 26 ابريل 2016 على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة ضمن بنوده باستثناء القطاع السكني الخاص (المنزلي).

ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من (1 الى 1000 كيلو واط) ستبلغ لكل كيلو واط/ساعة 5 فلوس ومن (1001 الى 2000 كيلو واط) 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون ب15 فلسا.

وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر ب25 فلسا (لكل كيلو واط/ساعة) فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي ب10 فلوس (لكل كيلو واط/ساعة) اما القطاعات الاخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلسا لكل (كيلو واط/ساعة).

أما في شأن تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك (من 1 الى 3000 جالون امبراطوري شهريا) فإن التعرفة لكل الف جالون امبراطوري شهريا تبلغ دينارين ومن يستهلك (من 3001 الى 6000 جالون) فان التعرفة ستكون ثلاثة دنانير ومن يستهلك (من 6000 جالون فالتعرفة ستكون أربعة دنانير).

وحدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف جالون امبراطوري شهريا وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الاخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.