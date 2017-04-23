قصة المواطن السعودي الذي أطاح بوزير الخدمة المدنية

لم يدر في خلد المواطن سعد الثويني أن القضية التي رفعها ضد وزير الخدمة المدنية، ستكون الأولى من نوعها في الإطاحة بوزير سعودي وتحويله إلى التحقيق وتشكيل لجان لمتابعة القضية.

سعد الثويني شاب سعودي تابع هاشتاغ “وزير الخدمه يعين ابنه 21 الف” ،ثم قام بعد ذلك بيومين خطوة عملية وصاغ خطاباً قدمه إلى نزاهة.

وعن تفاصيل تلك الخطوة وصياغة الخطاب، قال الثويني في حديث للعربية.نت في وقت متأخر السبت، إنه بعد صياغة الخطاب بيوم واحد، نشره على تويتر ليتم التعديل عليه من قبل مغردين، حتى تم التوصل إلى صيغة نهائية للخطاب.

وتابع قائلاً:” ذهبت إلى “نزاهة”، وكنت قد وضعت صورة أمام نزاهة في تاريخ

26-_10_2016 ، وعندما دخلت إلى قسم الاستقبال في نزاهة أشار إلي أحد الموظفين بيده وكأنه كان ينتظر وصولي.

وعنندما قدمت شكواي له، قال لي إن أمين سر الرئيس سوف يقابلني وفعلا قابلني، وقدمت له الشكوى مع المستندات التي حصلت عليها من تويتر. وقلت له إني لا أتبنى هتلك الوثائق، لكن ربما تفيدكم في تحرياتكم.”

إلى ذلك، أضاف الثويني:” شعرت أني قدمت شيئاً مفيداً لوطني بمجرد تحركي وتقديمي للشكوى، وليس فقط بالكلام والتغريد على تويتر دون تقديم شكاوى للجهات المختصة”.

“قدمت هويتي”

وتابع:” سألني أمين السر هل تود تقديم هويتك في هذه القضية، فقلت له نعم وقدمتها له والقضية مسجلة باسمي وكنت أتابعها.” وأوضح أنه تابع القضية عبر زيارة نزاهة أكثر من خمسمرات، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن آخر زيارة كانت قبل 4 أيام.

كما أكد أنه جلس مع المتحدث الرسمي لنزاهة، الذي كشف له كافة الخطوات التي اتخذتها الإدارة في تلك القضية.

وشدد الثويني على أنه في تلك اللحظة بدأ يشعر أن الحقوق لا تضيع بالمطالبة، قائلاً:” لا يضيع حق وراءه مطالب”.

تحرك رسمي وفوري

إلى ذلك، قال الثويني:” علمت أن نزاهة تحركت مع الشكوى بشكل رسمي، وقد ذهب وفد من نزاهة في اليوم التالي إل مقر وزارة الشؤون البلدية للتحقق في وظيفة ابن الوزير، ما جعلني أشعر بجدية العمل على متابعة القضية.”

وبين الثويني أن هذه الشكوى هي الأولى من نوعها التي يقوم بها ضد مسؤول، لذا كان متخوفا، لا سيما وأنها ضد وزير. وكشف أن بعض الناس لاموه لتقديمه الشكوى، بسبب فهمهم الخاطئ لمسألة الواجباتت والحقوق.

أخيراً، ختم الثويني حديثه مؤكداً أنه يشعر بالفخر خصوصاً بعد رؤيته الحقوق ترد، في ما اعتبره ” أول درس عملي يقوم به في حياته ضد مسؤول، ولم يكلفه الأمر سوى التحرك والبدء بخطوات عملية، بدلاً من التململ بالكلام فقط.”