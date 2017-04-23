المتحدث باسم جيش الاحتلال يلقي تحية الصباح على أحلام والفنانة الاماراتية لم ترد

كعادتها تشارك الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها وجمهورها كافة تفاصيل حياتها منذ الصباح وحتى المساء، حتى في الأحداث المحورية لا تقوم بالتصريح عبر وسائل الاعلام التقليدية بل تتجه جميع الانظار إلى تويتر احلام فحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت هو الأكثر متابعة لها من قِبل جمهورها.

غردت احلام صباح اليوم عبر حسابها الخاص على “تويتر”، صباح الورد، لكن المفاجئ أن أول المتابعين الذي ردوا التحية كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي قال: “صباح الموسيقى الطيبة”.

ليست هذه المرة الأولى التي يشتبك فيها أفخاي أدرعي مع مشاهير عرب، فقد سبق قبل ذلك أن رد على أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عندما أعلن وجود أسرى إسرائيليين في قبضتها، فرد أدرعي بحديث نبوي عن الكذب، متهماً حماس بالكذب، ما أثار استهجان رواد الشبكات الاجتماعية.