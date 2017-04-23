كوريا الشمالية تهدد واشنطن: سنمحو أميركا من وجه الأرض

وجهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللجهة لواشنطن، بأنها “ستمسح أميركا عن وجه الأرض”، بعد اتهاماها لواشنطن بالتخطيط لشن هجمات بالأسلحة الكيماوية على شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت كوريا الشمالية أنه تم الكشف عن أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة نقلت أسلحة كيميائية إلى كوريا الجنوبية استعدادا للحرب.

ونقلت صحيفة “ذي ميرور” عن تقرير جديد نشر السبت، أعلنت بيونغ يانغ أن الولايات المتحدة تعتزم القيام بـ “كارثة لم يسبق لها مثيل” على كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة “رودونغ سينمون” الحكومية: “إن كوريا الشمالية لن تبقى أبدا في موقف المتفرج السلبي على تحركات الولايات المتحدة لإثارة حرب بيوكيميائية ضدها، ولكنها ستختتم المواجهة مع الولايات المتحدة، (إمبراطورية الشرور)، من خلال محوها من وجه الأرض.”

وأضافت الصحيفة “يجب على الولايات المتحدة عدم تجاهل التحذير من بيونغ يانغ بأن تحركاتها العسكرية المتهورة ستؤدى الى نتائج كارثية”.

ودائما ما تهدد كوريا الشمالية بتدمير اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولم تبد أي تراجع في عدائها بعد تجربة صاروخية فاشلة الأحد الماضي، تباهت فيها بامتلاك عدد كبير من الصواريخ خلال عرض عسكري في العاصمة بيونغيانغ.