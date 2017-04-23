أبرز أسلحة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

يبدأ العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، تجهيز أسلحتهما الخاصة، استعدادًا لجولة جديدة من الصدام التاريخي، في الكلاسيكو الأقوى والأشهر في كرة القدم.

ويستضيف ريال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة، غدًا الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في قمة منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.

ويدخل الفريقان اللقاء المرتقب، بحسابات مختلفة، حيث يخوض ريال مدريد، المتصدر برصيد 75 نقطة، المواجهة وعينه على توسيع الفارق، إلى 6 نقاط، ليقترب بشدة من لقب الليجا، خاصة وأنه يملك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، قد تسمح له بالتحليق بعيدًا بفارق أكبر.

من جانبه، يأمل الفريق الكتالوني، في إنقاذ موسمه، بعد الخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي، وتوديع البطولة من الدور ربع النهائي، لذلك يدخل الكلاسيكو رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل ملاحقة ريال مدريد وعرقلة طريقه نحو اللقب.

ويعول الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على سلاح فريقه المميز، وهو الضربات الثابتة وإحراز الأهداف بالرأس، حيث يجيد أكثر من لاعب في الفريق الملكي اقتناص الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، يأتي في مقدمتهم قائد الفريق سيرجيو راموس، الذي لدغ برشلونة برأسية قاتلة، بمباراة الدور الأول، ليخطف التعادل لفريقه (1-1) في الدقائق الأخيرة.

وبجانب راموس، فإن كريستيانو رونالدو هداف الفريق الملكي، أظهر فاعلية كبيرة داخل منطقة الجزاء، وأجاد اقتناص الكرات العرضية، خاصة في مباراتي الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، أمام العملاق الألماني بايرن ميونيخ، وهز شباك مانويل نوير بخمسة أهداف، جميعهم من داخل منطقة الجزاء.

ويجيد أيضًا مهاجم المرينجي كريم بنزيمة، الضربات الرأسية، بالإضافة إلى الإسباني الشاب ألفارو موراتا، الذي من الممكن أن يكون ورقة رابحة لزيدان على دكة البدلاء.

وعلى مستوى صناعة الأهداف، وبحسب صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن الدولي الألماني توني كروس يعتبر أفضل لاعبي الليجا، في تنفيذ الركلات الثابتة، حيث قدم من خلالها 8 تمريرات حاسمة، وكان سيرجيو راموس، هو أكبر المستفيدين منها.

وسجل راموس، 5 أهداف حاسمة، من ركلات كروس، فيما ذهبت التمريرات الثلاث الباقية لفاران، وبيبي.

أما الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق الكتالوني، فإن غياب الساحر البرازيلي نيمار بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من جانب الاتحاد الإسباني لـ3 مباريات، سيضعه في ورطة كبيرة على المستويين الهجومي والتكتيكي.

وسيعول إنريكي على مهارات نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي شارك فيما يقرب من 44 % من أهداف الفريق هذا الموسم بالليجا، من خلال إحراز 29 هدفًا، وصناعة 11 آخرين، من مجموع 91 هدفًا أحرزها برشلونة.

ويعد السلاح البارز الآخر في صفوف البلاوجرانا هو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي أحرز 23 هدفًا في الليجا هذا الموسم.