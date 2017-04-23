محليات

طقس اليوم : حار نسبياً.. والعظمى 39

الأرصاد الجوية
منذ 54 دقيقة
أضف تعليق

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية لاحقا خفيفة الى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية فى وقت لاحق، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، خلال ساعات الليل.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 39 والصغرى 18.

حالة البحر :
نهاراً : خفيف إلى معتدل الموج .. ارتفاع الموج : 1 – 3 قدم

ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج .. ارتفاع الموج : 1 – 3 قدم

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *