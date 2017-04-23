طقس اليوم : حار نسبياً.. والعظمى 39

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية لاحقا خفيفة الى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية فى وقت لاحق، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، خلال ساعات الليل.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 39 والصغرى 18.

حالة البحر :

نهاراً : خفيف إلى معتدل الموج .. ارتفاع الموج : 1 – 3 قدم

ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج .. ارتفاع الموج : 1 – 3 قدم