النصافي: الحفل قائم غداً الاثنين بموعده بـ”قاعة العميري”.. والدعوة عامة

تقدم نائب امين عام حركة العمل الشعبي (حشد) عواد النصافي بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على التفاعل الشعبي الكبير الذي ارتبط بخروج امين عام الحركة مسلم البراك من المعتقل منذ اللحظات الاولى ، وذلك من خلال الاستقبال الكبير امام السجن المركزي وفي (ديوانية الاندلس) ، والحرص على التوافد للديوانية للسلام عليه من مختلف ابناء الشعب الكويتي بكافة انتمائاتهم وطوائفهم.

وقال النصافي في تصريحه: “يسعدني ان اؤكد على استمرار تواجد البراك في الديوانية اليوم الاحد بعد صلاة المغرب لاستقبال المهنئين، كما يسرني اعلامكم بحفل العشاء الذي سيقام على شرفكم في قاعة (العميري) في منطقة العارضية الصناعية بجانب (مقهى الفروانية الشعبي) وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٤-٢-٢٠١٧ بعد صلاة المغرب مباشرة ، وسيبدأ الحفل بعد صلاة العشاء ، والدعوة عامة .

مؤكداً النصافي بأن الحفل سيقام غداً الاثنين بموعده المحدد.